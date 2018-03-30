На Житомирщине задержали двух наркодельцов, поставлявших метадон в исправительную колонию

Вчера полицейские провели обыски по месту жительства фигурантов и в исправительной колонии. Правоохранители изъяли метадон, марихуану, деньги и банковские карты, средства связи и другие вещи, свидетельствующие о незаконной деятельности.

Вчера в городе Коростень Житомирской области были задержаны двое членов банды наркодельцов, которые организовали поставки в исправительную колонию метадона - синтетического наркотика опийной группы.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации полиции Житомирской области.

Чтобы задержать членов банды, 29 марта полицейские провели обыски по месту жительства фигурантов и в исправительной колонии.

Во время обысков правоохранители изъяли метадон, марихуану, деньги и банковские карты, средства связи, другие свидетельства незаконной деятельности. Точное количество и стоимость изъятого устанавливают эксперты.

На сегодняшний день установлена причастность к деятельности этой преступной группы десяти человек.

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Среди фигурантов дела - 54-летняя ранее судимая за сбыт наркотиков местная жительница. Полицейские выяснили, что эта женщина занималась доставкой метадона на территорию Житомирской области из соседних регионов страны. Остальные участники, в возрасте от 29 до 47 лет, занимались розничным сбытом наркотического средства на территории Житомирской области и в местах лишения свободы, еще двое осужденных получали и сбывали метадон в исправительном учреждении.

Вчера были задержаны двое причастных к незаконной деятельности мужчин в возрасте 37 и 47 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении них и других участников группы.

Продолжается дальнейшее досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Фигурантам дела грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.

Справка УНИАН. Метадон - синтетический наркотик опийной группы. Используется в заместительной поддерживающей терапии как средство для лечения наркомании.