В поезде в Россию нашли гранату с надписью "Слава Украине!" - росСМИ
09:32, 29 марта 2018Происшествия
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Сообщается, что взрывное устройство находилось в консервной банке с надписью "Слава Украине!",
Иллюстративное фото
В грузовом поезде № 3020, который следовал из Харькова в Белгород пограничники нашли ручную гранату (предположительно РГД-5).
Российская газета "Известия" пишет, что взрывное устройство находилось в консервной банке с надписью "Слава Украине!", закрепленной на колесной паре.
Поезд находился на 10-м пути. Все 54 вагона состава были пустыми.
Как сообщал УНИАН, ранее в Запорожье гранатой взорвали автомобиль.
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