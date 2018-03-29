В поезде в Россию нашли гранату с надписью "Слава Украине!" - росСМИ

Сообщается, что взрывное устройство находилось в консервной банке с надписью "Слава Украине!",

В грузовом поезде № 3020, который следовал из Харькова в Белгород пограничники нашли ручную гранату (предположительно РГД-5). Российская газета "Известия" пишет, что взрывное устройство находилось в консервной банке с надписью "Слава Украине!", закрепленной на колесной паре. Поезд находился на 10-м пути. Все 54 вагона состава были пустыми. Как сообщал УНИАН, ранее в Запорожье гранатой взорвали автомобиль.

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