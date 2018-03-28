Во Львове задержали 22-летнего наркокурьера

15:16, 28 марта 2018
Происшествия
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Задержан 22-летний гражданин ранее привлекался к административной ответственности / фото УНИАН

Об этом сообщает Zahid.net. Около 4 часов утра патрульные заметили подозрительного мужчину на улице Жовковской. При осмотре его вещей он достал неизвестный сверток, сказал, что это жевательные резинки, однако начал убегать.

«У 22-летнего парня обнаружили при поверхностной проверке 33 пакета с различными веществами завернутые в изоленту черного, синего и красного цветов. Мужчина признался, что на сайте продажи наркотических веществ нашел работу распространителя», ‒ рассказали в пресс-службе патрульной полиции Львова.

Подозреваемый признался, что делал так называемые «закладки» наркотических веществ по Львову. Только на одной из улиц он спрятал 20 свертков. Он показал патрульным эти места.

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Задержанный 22-летний гражданин ранее привлекался к административной ответственности за хулиганство. Ему грозит уголовная ответственность в сфере незаконного оборота наркотиков, хранении и возможном распространении.

Ранее стало известно, что в Харькове правоохранителям продавали наркотики через офицеров патрульной полиции.

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Теги: #Львов#наркотики