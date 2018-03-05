В Харькове правоохранителям продавали наркотики через офицеров патрульной полиции

Организовал сбыт наркотиков неработающий местный житель, который в своей квартире наладил изготовление и расфасовку амфетамина и марихуаны.

В Харькове разоблачили сеть реализации правоохранителям наркотиков через действующих офицеров Управления патрульной полиции города.

Как сообщил руководитель пресс-центра Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, сотрудники спецслужбы под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили сеть реализации наркотиков 3 марта.

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По его словам, оперативники спецслужбы установили, что организовал сбыт наркотиков неработающий местный житель. В своей квартире злоумышленник наладил изготовление и фасовку психотропного вещества амфетамин и марихуаны. Подготовленные для употребления запрещенные вещества делец распространял через действующих офицеров Управления патрульной полиции Харькова.

Во время обысков по месту жительства организатора сети и активных членов группировки изъяты амфетамин, каннабис, упаковочная тара, средства для изготовления, фасовки и употребления наркотиков и боевые патроны к огнестрельному оружию.

Уголовное производство осуществляется по ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, производство, сбыт наркотиков и психотропных веществ).

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела подозрения в совершении преступления и избрании судом меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия, добавили в СБУ.