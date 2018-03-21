В одесском аэропорту людей более десяти часов держали без еды и воды в самолете

Самолет не смог взлететь из-за технических неисправностей, без воды и еды у людей начали сдавать нервы и даже произошла драка между пассажирами.

В Одесском аэропорту внутри самолета, который должен был выполнять рейс до Анкары, на более чем десять часов заблокировали сотню пассажиров.

Об этом сообщает ТСН.

Людей запустили на борт после регистрации: самолет Boeing 737 компании Pegasus должен был вылететь в Турцию. Но сначала поступило сообщение о минировании воздушного судна, затем о его технических неисправностях, наконец о невозможности взлета из-за неблагоприятной погоды, хотя другие самолеты покидали взлетную полосу.

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"Без воды и еды у людей начали сдавать нервы и на борту даже произошла драка между пассажирами. Из самолета пассажиров не выпускали и только когда в ситуацию вмешались журналисты, позволили тем, кто уже не желал лететь, таки покинуть борт. Возмущению людей не было предела, потому что многие из них пропустили стыковые рейсы в Турции и опоздали на деловые встречи", - говорится в сообщении.

Ранее в небе над Германией загорелся огромный транспортный самолет Airbus Beluga.