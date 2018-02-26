В небе над Германией загорелся огромный транспортный самолет Airbus Beluga

Во время полета в кабине пилотов загорелся кабель, однако на момент приземления пламя уже погасло.

В аэропорту Гамбурга совершил аварийную посадку один из крупнейших транспортных самолетов в мире Airbus Beluga. Причиной посадки стало возгорание в кабине пилотов.

Читайте такжеВ "Антонове" назвали причины возобновления сотрудничества с РоссиейКак сообщает «Европейская правда», ссылаясь на немецкое издание Hamburger Abendblatt, пилоты самолета приняли решение о посадке, когда почувствовали запах дыма. В ходе инцидента члены экипажа не пострадали.

Как сообщили пожарные, в ходе проверки было установлено, что в кабине пилота загорелся кабель. На момент приземления пламя, однако, уже погасло.

Отмечается, что самолет прибыл из британского Честера. В его экипаж входили три человека.

Airbus A300-600ST "Beluga" – это один из крупнейших самолетов в мире, который занимается перевозкой частей самолетов между предприятиями европейской авиастроительной компании Airbus. Его размах крыльев достигает почти 45 метров, а длина – 54 метров. Благодаря очень большому транспортному отсеку с рабочим объемом около 1400 кубических метров Beluga может транспортировать грузы с общим весом до 47 тонн – самолет способен взять на борт пару крыльев Airbus A330 в сборе или большинство частей корпуса Airbus A319.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-124-100 "Руслан" украинского концерна "Антонов" доставил запчасти для ракет SpaceX в США.