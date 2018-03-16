Во Львовской области женщина провалилась в 4-метровую яму (видео)
15:05, 16 марта 2018Происшествия
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Произошло это на частном дворе, соседи женщины вызвали спасателей.
Жінка провалилася у 4-метрову яму, що утворилася через підмив ґрунту
Во Львовской области женщина провалилась в 4-метровую яму, образовавшуюся из-за подмыва почвы.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Произошло это на частном дворе женщины на Львовщине. Сорок минут она звала на помощь. Наконец ее услышали соседи и вызвали спасателей. Поднимали женщину очень осторожно. В результате падения она получила перелом руки.
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