Во Львовской области женщина провалилась в 4-метровую яму (видео)

15:05, 16 марта 2018
Происшествия
94

Об этом говорится в сюжете ТСН. Произошло это на частном дворе женщины на Львовщине. Сорок минут она звала на помощь. Наконец ее услышали соседи и вызвали спасателей. Поднимали женщину очень осторожно. В результате падения она получила перелом руки. 

Читайте такжеПосреди "уставшего" Шулявского моста образовалась огромная яма: есть поврежденные авто (видео)

Ранее в центре Днепра на дороге провалился асфальт - образовалась огромная яма.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Львовщина#яма на дороге