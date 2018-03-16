Во Львовской области женщина провалилась в 4-метровую яму (видео)

Произошло это на частном дворе, соседи женщины вызвали спасателей.

Во Львовской области женщина провалилась в 4-метровую яму, образовавшуюся из-за подмыва почвы.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Произошло это на частном дворе женщины на Львовщине. Сорок минут она звала на помощь. Наконец ее услышали соседи и вызвали спасателей. Поднимали женщину очень осторожно. В результате падения она получила перелом руки.

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