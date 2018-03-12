Масштабный пожар на Днепропетровщине: дотла сгорели 17 автобусов и грузовиков (видео)

Полиция устанавливает причины возгорания, не исключает поджог.

17 автобусов и грузовиков выгорели дотла в результате масштабного пожара на Днепропетровщине.

Как говорится в сюжете ТСН, горело в селе Николаевка на автобазе местного предприятия. За считанные минуты огонь охватил металлический ангар, где стоял крупногабаритный транспорт.

Читайте такжеЖуткое ДТП на Днепропетровщине: погибли три человека (фото)

Выгорело на площади в квадратный километр. Пламя уничтожило почти все машины, что были внутри.

Полиция устанавливает причины возгорания, не исключает поджог.