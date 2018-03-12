Масштабный пожар на Днепропетровщине: дотла сгорели 17 автобусов и грузовиков (видео)

12:01, 12 марта 2018
Происшествия
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Как говорится в сюжете ТСН, горело в селе Николаевка на автобазе местного предприятия. За считанные минуты огонь охватил металлический ангар, где стоял крупногабаритный транспорт.

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Выгорело на площади в квадратный километр. Пламя уничтожило почти все машины, что были внутри.

Полиция устанавливает причины возгорания, не исключает поджог.

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Теги: #пожар на Днепропетровщине#полиция Днепропетровщины