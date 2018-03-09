Самоубийство пятиклассника в Одессе: мальчик увлекался суицидальной «игрой»

По словам друзей, погибший сообщал, что достиг высокого уровня в «игре», получает серьезные задания и должен повеситься.

Пятиклассник, найденный 8 марта повешенным в селе Шевченково Килийского района Одесской области, увлекался суицидальной «игрой» «Синий кит».

Об этом УНИАН сообщил председатель Килийского районного совета Павел Бойченко.

«Только что общался с учителями и директором школы. Они опросили всех друзей погибшего. Друзья рассказали о том, что Вовка (погибший мальчик - УНИАН) играл в «игру» «Синий кит», и примерно две недели назад рассказывал, что достиг уже высокого уровня и получает серьезные задания», - сказал Бойченко.

По словам подростков, мальчик также говорил им, что «должен повеситься». Дети отмечали, что ранее не придали значения словам потерпевшего, который характеризовался положительно, и хорошо учился в школе.

В настоящее время полиция проверяет информацию об участии ребенка в суицидальной «игре». По данным полицейских, родители погибшего также характеризуются положительно, а инцидент, который произошел между ребенком и матерью чиз-за грязной одежды, был незначительным.

Читайте такжеВо Львове женщина-самоубийца выпрыгнула с 8-го этажа на припаркованное авто

Как сообщал УНИАН, полиция начала расследование по факту гибели пятиклассника, обнаруженного 8 марта повешенным в селе Шевченково. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Предварительная причина смерти - самоубийство.

Утром 11-летний мальчик пошел поздравить родственников с 8 марта, вернулся в 14.00. Увидев, что сын сильно испачкался, мать его отругала, потом пошла на работу. Когда вернулась домой, обнаружила сына повешенным в сарае.

Справка УНИАН. Виртуальная «игра» «Синий кит» («Тихий дом», «Море китов» и тому подобное) свое название получила из-за феномена самоубийства китов - ежегодный период, во время которого млекопитающие выбрасываются на берег и погибают.

Условием «игры» является ежедневный подъем в 4.20 для выполнения задач, назначенных «куратором» игрока. Задачи, связанные со страданиями и ненавистью, просмотром фильмов ужасов, прослушиванием определенных песен, которые приводят человека к самоубийству.

Наиболее уязвимыми к действиям злоумышленников, которые администрируют в соцсетях так называемые «группы смерти», является категория подростков в возрасте 13-17 лет.

В прошлом году украинская киберполиция заблокировала более тысячи «групп смерти» в соцсетях.