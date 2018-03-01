В Луцке в подвалах многоэтажек от переохлаждения погибли трое бездомных

Двое из мужчин ранее проживали в домах, в подвалах которых нашли их тела, однако при определенных обстоятельствах впоследствии стали бездомными.

В Луцке в результате переохлаждения погибли трое бездомных. Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Волынской области, тела двух мужчин примерно 50-летнего возраста были обнаружены вчера, 27 февраля, в подвалах многоэтажек по разным адресам. Тело еще одного бездомного нашли сегодня тоже в подвале многоэтажного дома, расположенного в одном из микрорайонов города.

Читайте такжеНа Львовщине от переохлаждения умерла женщинаПо словам пресс-секретаря управления патрульной полиции Ольги Бузулук, про найденные тела в полицию сообщили жители домов, а также работник жилищно-коммунального предприятия. Она отметила, что по предварительной информации, мужчины скончались от переохлаждения.

«В настоящее время личности двух бездомных установлено. По свидетельству соседей, эти мужчины ранее проживали в домах, в подвалах которых нашли их тела. Однако при определенных обстоятельствах впоследствии стали бездомными. Личность третьего не установлена», - отметила Бузулук.

Как сообщал УНИАН, ранее на Львовщине отец с сыном погибли от переохлаждения.