В Луцке в подвалах многоэтажек от переохлаждения погибли трое бездомных

04:11, 01 марта 2018
Происшествия
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Про найденные тела в полицию сообщили жители домов / Фото УНИАН

Читайте такжеНа Львовщине от переохлаждения умерла женщинаПо словам пресс-секретаря управления патрульной полиции Ольги Бузулук, про найденные тела в полицию сообщили жители домов, а также работник жилищно-коммунального предприятия. Она отметила, что по предварительной информации, мужчины скончались от переохлаждения.

«В настоящее время личности двух бездомных установлено. По свидетельству соседей, эти мужчины ранее проживали в домах, в подвалах которых нашли их тела. Однако при определенных обстоятельствах впоследствии стали бездомными. Личность третьего не установлена», - отметила Бузулук.

Как сообщал УНИАН, ранее на Львовщине отец с сыном погибли от переохлаждения.

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Теги: #похолодание в Украине#смерть от переохлаждения