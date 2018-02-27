Не подожгли, а взорвали: появились новые подробности относительно инцидента в офисе венгерского союза в Ужгороде (фото)

По камерам видеонаблюдения видно, что неизвестный принес сумку со взрывчаткой и положил ее прямо на подоконник, говорят в Закарпатском областном совете.

По предварительной информации, неизвестный установил самодельное взрывное устройство на подоконник офиса Общества венгерской культуры Закарпатья, который сдетонировал около 3:00 27 февраля.

Новые подробности инцидента рассказал первый заместитель председателя Закарпатского областного совета и заместитель председателя КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья) Иосиф Борто в комментарии "Mukachevo.net".

По его словам, все, вместе с исполнителем, зафиксировали камеры видеонаблюдения, как на здании офиса КМКС, так и на других зданиях на Православной набережной в Ужгороде.

"Сегодня в 3 часа ночью неизвестные, или неизвестный осуществил террористический акт против нашего офиса. С камер видеонаблюдения видно, что неизвестный принес сумку со взрывчаткой со стороны пешеходного моста, некоторое время ковырялся в ней под окном нашего офиса, а потом положил эту сумку прямо на подоконник и в 3:05 ушел в сторону венгерского консульства, дальше по набережной. Через 7 минут после этого раздался мощный взрыв, который услышала охрана соседних зданий и вызвала пожарных и полицию. Взрыв был такой силы, что сработала даже сигнализация на зданиях, что расположены на другой стороне реки, туда пошла ударная волна. Также в результате взрыва были выбиты оба окна офиса, а внутри него начался большой пожар, который уничтожил полностью весь офис, все помещения 2-этажного дома... Уверен, что в Украине и Закарпатье в частности не найдется человека, который бы совершила это преступление. У нас есть националисты, ультранационалисты, но я не думаю, что это сделали граждане Украины", - заявил он.

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Пока полиция еще не обнародовала детали относительно этого инцидента. В частности, нет информации о причине пожара, был ли взрыв, и что его вызвало.

Как сообщалось, МИД Венгрии за поджог офиса союза в Ужгороде вызвал посла Украины для объяснений.