Во Львове обнаружили тайник с арсеналом современных боеприпасов

Согласно информации СБУ, в лесопосадке на окраине Львова обнаружили две гранаты Ф-1, одну кумулятивную противотанковую гранату и одну гранату РГД-5.

Во Львове сотрудники СБУ совместно с взрывотехниками Нацполиции области сегодня, 22 февраля, обнаружили тайник с боеприпасами современного образца.

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Как сообщил пресс-секретарь Управления СБУ во Львовской области Олег Александров, тайник с боеприпасами обнаружили в ходе проведения оперативно-разведывательных мероприятий вблизи гаражного кооператива на окраине города.

«Оперативники спецслужбы изъяли из тайника, оборудованного в лесопосадке на окраине Львова, две гранаты Ф-1, одну кумулятивную противотанковую гранату и одну гранату РГД-5», - сообщил Александров.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 УК Украины (Хранение, передача или сбыт боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет).

Следственные действия продолжаются. Происхождение боеприпасов устанавливается.