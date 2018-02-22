В Тернополе подрезали экс-депутата горсовета (фото)

По словам очевидцев, неподалеку стояло двое мужчин. Они также побежали за нападавшим.

В Тернополе неизвестный ножом ранил бывшего депутата городского совета от фракции ВО «Свобода», секретаря горсовета предыдущего созыва Игоря Турского.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил товарищ Турского, экс-депутат горсовета от ВО «Свобода» Иван Сороколит.

«Игоря Турского подрезали достаточно сильно. В центре города. У кафе «Лампа». Игорь шел за сыном в школу. Я был рядом с ним... Подбежало существо сзади, пырнуло со всей силы в бедро и сбежало. Сразу вообще не поняли, что произошло... Было несколько свидетелей этого всего», - описал ситуацию Сороколит.

По его данным, кровь остановил прохожий, наложив жгут. После этого раненого забрала «скорая», сейчас его готовят к операции.

«Конфликтов ни с кем, кроме, сами знаете с кем, уже больше года ни у меня, ни у Турского нет», - подчеркнул Сороколит.

Читайте такожДепутат Тернопільської міськради через суд вимагає скасувати рішення попереднього засідання сесіїКак сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, сообщение о ранении мужчины поступило в 16.13.

При осмотре территории правоохранители обнаружили следы крови. Сейчас они устанавливают личность нападавшего и опрашивают свидетелей происшествия. По предварительной информации, неизвестный подбежал к прохожему, нанес удар острым предметом и скрылся. По словам очевидцев, неподалеку стояли двое мужчин. Они также побежали за нападавшим.

Решается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия, или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК.

Как сообщал УНИАН, весной 2017 года троих депутатов от фракции ВО «Свобода» в городском совете - Игоря Турского, Романа Навроцкого и Ивана Сороколита - исключили из партии.

Произошло это после того, как они не поддержали инициированный городским головой Сергеем Надалом проект изменений в Генплан, против которого выступала общественность города.

Эти депутаты также критиковали авторитарные методы работы мэра и земельные сделки, которые осуществляются в его каденцию.

В результате целый год представители «Свободы» блокировали этим депутатам вход в городской совет во время сессий. Турский, Навроцкий и Сороколит не могли принять участия ни в одном из заседаний.

В январе ТИК лишила всех троих экс-свободовцев статуса депутата.