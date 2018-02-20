Стало известно, почему бывший АТОшник на Киевщине стрелял из автомата и бросал гранаты в соседей (фото, видео)

Стрелка задержали, а раненым оказывают помощь в больнице.

На Киевщине жители Залесья стали свидетелями автоматных очередей, взрывов гранат и выстрелов из пистолета. Так закончилась ссора участника АТО со своим соседом.

Ранив двух человек, вооруженный мужчина пытался убить полицейских, прибывших по вызову. Стрелец даже попытался сбежать на полицейской машине. В конце концов, пьяного и опасного, мужчину задержали. Двух соседей с ранениями доставили в больницу, говорится в сюжете ТСН.

"Он сделал характерный жест - выдернул кольцо из гранаты и швырнул в нашу сторону", - так патрульный полицейский восстанавливает события, произошедшие в поселке.

"С соседом поссорился, бросил петарду, а потом пострелял из автомата и все", - вспоминают свидетели.

Читайте такжеУбийцу бойца АТО Артема Приходько отпустили по закону об амнистии (видео)

Петарды оказались боевыми гранатами Ф-1. В канализационном колодце нашли автомат Калашникова, во время задержания изъяли наган. Местный "рэмбо" устроил незабываемую ночь для местных жителей.

Для Геннадия этот ужас еще не кончился. Он с женой попали в реанимацию. У него от взрыва гранаты ранения грудины и перелом бедра. Женщине зацепило ногу.

"Я сам не понял что такое, думал петарды, а женщина кричит, что он стреляет, он меня ранил, на ноге кровь", - рассказывает пострадавший.

Почему сосед открыл огонь на поражение, Геннадий догадывается. Когда-то поссорились из-за войны на востоке.

"Когда говорю, что настоящий АТОшник на "передке" стоит, на блокпостах. Он перестал со мной разговаривать – это месяц назад было", - вспоминает раненый.

Бывший АТОшник обиды не стерпел, достал свой скрытый арсенал, перед тем выпил.

"Я знал, что это случится на 100%. Есть такая категория людей, у которых в заднице детство - не доиграл в войнушки", - уверяет Геннадий.

Играть в войнушки в ближайшие годы задержанному мужчине не светит. За хранение оружия, нападение на полицейских и покушение на убийство стрелку грозит до 10 лет тюрьмы.