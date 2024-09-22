Предположительно, релиз приурочат к 25-летию первой консоли.

Microsoft работает над следующим поколением консолей Xbox, которое на этот раз не будет включать более слабую версию устройства. Вместо него компания выпустит портативного конкурента Steam Deck, пишет портал Windows Central.

По данным источника, "портативку" и преемника Xbox Series X представят уже в 2026 году. Релиз будет приурочен к 25-летней годовщине оригинального Xbox и главной игровой франшизы бренда – Halo. Точная дата, на которую выпадает годовщина – 15 ноября 2026 года.

Ранее уже появлялись утечки, что Xbox нового поколения может появиться на год-два раньше за PS6. Компания пытается повторить стратегию, которую она применяла с Xbox 360, выпустив игровую консоль на год раньше PlayStation 3. Это сделало Xbox 360 самой продаваемой консолью Microsoft за всю историю существования игрового подразделения.

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Поскольку Microsoft отказалась от обновления середины цикла поколения, в отличие от Sony с ее PS5 Pro, все силы могут быть брошены на создание полноценной консоли следующего поколения. Она должна совершить "крупнейший технологический скачок", сообщили в Microsoft.

Недавно в сети также появилась информация, что Sony объединились c AMD для создания новой портативной консоли. Причем это будет не просто устройство для ностальгирующих. Японцы намерены отвоевать себе часть сегмента портативных игровых станций.

Напомним, Xbox Series X/S вышла осенью 2020 году. Цифры показывают, что продажи консолей уже более чем вдвое отстают от PS5. Очевидно, Microsoft видит в раннем запуске нового поколения шанс нарастить продажи.

Также СМИ публиковали материал, в котором говорится, что у Microsoft все плохо с Xbox, продажи падают, а перспективы Game Pass туманны. За этим последовало закрытие четырех игровых студий, среди которых были авторы Hi-Fi Rush, самого яркого хита 2023 года.

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