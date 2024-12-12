Nintendo все еще планирует представить новую Switch до конца марта 2025-го. Релиз же ожидается ближе к лету.

Слухи о сиквеле одной из самых успешных консолей Nintendo ходят уже очень давно. Точно известно, что компания планирует представить Switch 2 до конца марта 2025-го, а пока можно посмотреть, как будет выглядеть устройство.

Ютубер SwitchUp показал на видео качественный макет Nintendo Switch 2. Автор ролика говорит, что устройство ему прислал один из производителей аксессуаров. Такой дизайн уже светился в сети осенью, но на этот раз можно рассмотреть каждую деталь.

Внешне устройство будет максимально похожим на текущую Nintendo Switch, но с более округлым дизайном и увеличенным экраном (6,2 → 8 дюймов). Форм-фактор с "джойконами" по бокам никуда не денется, однако теперь они будут соединяться с корпусом устройства при помощи магнитов вместо слайдерной конструкции.

Увеличенные контроллеры и консоль должны стать более удобными для геймеров с большими руками, устраняя одну из распространенных претензий к оригинальному Switch.

Так будет выглядеть Nintendo Switch 2: видео

Основные изменения коснутся "начинки" девайса. Если верить более ранним утечкам, то Switch 2 получит кастомный графический чип NVIDIA с поддержкой фирменных технологий, включая трассировку лучей и DLSS. То есть игры на компактной приставке будут выглядеть максимально круто. Также у консоли будет обратная совместимость с играми Switch.

А вот на OLED-дисплей рассчитывать не стоит, по крайней мере на старте. Nintendo все же решила использовать более дешевый LCD дисплей, чтобы сократить расходы. Также можно ожидать, что консоль подорожает: разные источники называют цену 399 и 499 долларов.

Изначально релиз консоли ожидался в первой половине 2024 года, но чтобы избежать дефицита устройств и подготовить мощную стартовую линейку игр, Nintendo перенесла релиз на весну 2025-го.

Ранее появилась информация, что Sony и AMD объединились для создания новой портативки. У Microsoft тоже давали понять, что хотели бы сделать переносную версию Xbox, подобной Steam Deck, а выйти она может уже в 2026 году.

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