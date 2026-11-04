Майк Флэнаган поделился обнадеживающими новостями о многострадальном Warhammer Генри Кавилла

На данный момент проект по вселенной Warhammer 40,000 находится в разработке для стримингового сервиса Prime Video.

Хоррор-режиссер и сценарист Майк Фленаган ("Окулус", "Доктор Сон", "Жизнь Чака", "Глиноликий", "Экзорцист: Мученики", сериалы "Призраки дома на холме", "Полуночная месса", "Керри") сообщил, что команда проекта Warhammer 40,000 для Prime Video существенно продвинулась в работе.

"Мы нашли очень крутой и неожиданный способ погружения в эту вселенную, и, на мой взгляд, это невероятно захватывающе. Я связан обязательством хранить все в тайне, но работа над проектом доставляет мне огромное удовольствие", – цитирует режиссера Collider.

Также в недавнем интервью Флэнаган обсудил сложность знакомства аудитории с такой обширной вымышленной вселенной, экранизацией которой лично "загорелся" актер Генри Кавилл ("Человек из стали", "Энола Холмс").

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Одновременно он отказался раскрывать какие-либо детали сюжета.

"Генри Кавилл был бы в ярости, если бы я хоть что-то рассказал о том, над чем мы работаем", – признался режиссер.

По его словам, одна только литературная часть вселенной насчитывает около 700 романов – не говоря уже об играх и обширной мифологии, что дает представление о масштабах проекта. Но, несмотря на все трудности, Флэнаган полон энтузиазма.

Издание напоминает, что об участии хоррор-мастера в проекте стало известно в июле 2026 года: в финансовом отчете Games Workshop упоминалось, что первоначальные наброски уже готовы и вскоре начнется работа над сценарием.

В августе Кавилл подтвердил, что выступает не только продюсером, но и исполнителем одной из ролей, однако какую именно, раскрывать не стал.

Журналисты подчеркивают, что выбор отправной точки для развитися сюжета Warhammer 40,000 имеет огромное значение, ведь эта вселенная – нечто гораздо большее, чем просто закованные в броню воины, сражающиеся в эффектных битвах. Ее гнетущие общественные институты, религиозный фанатизм и сверхъестественные ужасы служат богатым материалом для самых разных историй. Сериалу нужны персонажи, за судьбой которых хочется следить, особенно учитывая, что сам сеттинг практически не оставляет надежды на то, что кто-либо из героев вообще выживет.

При этом Флэнаган в своих предыдущих работах неоднократно выстраивал ужас вокруг людей, чье горе, преданность и убеждения сами по себе порождают окружающую их опасность. Подобный подход может отлично сработать во вселенной Warhammer, где фанатичная вера в некое дело бывает не менее пугающей, чем все то, что поджидает героев на поле боя.

При этом дата выхода Warhammer 40,000 для стримингового сервиса Prime Video пока не объявлена.

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