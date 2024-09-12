Проверенный инсайдер сообщает, что Sony и AMD объединились для создания новой портативной консоли.

Японский производитель игровых консолей и прочей техники намерен выпустить новую портативную приставку. Проверенный инсайдер говорит, что Sony может готовить к выпуску PS Vita 2 с чипом от AMD.

Инсайдер под ником LumberjackRy, который ранее точно слил характеристики PS5 Pro и PSSR, сообщает, что Sony обратилась к AMD с просьбой разработать графический процессор для новой портативной консоли. Причем это будет не просто гаджет для ностальгирующих. Японцы намерены отвоевать себе часть сегмента портативных игровых станций.

По слухам, Sony запросила GPU мощностью не менее двух терафлопс. Это позволит девайсу быть мощнее домашней консоли прошлого поколения, PS4, мощность которой составляла 1,8 терафлопс, не говоря уже о Steam Deck (1.6 терафлопс). "Думаю, PS Vita 2 все-таки выйдет", – заявил LumberjackRy.

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Пока неизвестно, когда компания собирается выпустить новую приставку – возможно, что в ближайшие несколько лет. Для выхода на рынок портативных консолей – сейчас лучшее время. Nintendo и Valve со своими Switch и Steam Deck доказали, что спрос на портативный гейминг есть. Да и геймеры давно ждут анонса полноценной портативной PlayStation.

Напомним, в ноябре 2023 года Sony выпустила PlayStation Portal – портативное устройство со встроенным дисплеем, которое подойдет лишь тем, у кого уже есть PS5: игры запускаются на PS5, а на Portal только стримится картинка по Wi-Fi.

У Microsoft тоже давали понять, что хотели бы сделать переносную версию своей консоли, подобной Steam Deck или Nintendo Switch. Сегодня на рынке наблюдается бум портативных игровых ПК: такие устройства существовали и раньше, но были совсем уж нишевыми и менее надежными.

Напомним, в мае Nintendo официально подтвердила факт разработки преемника Switch. Следующая консоль компании будет анонсирована до марта 2025 года, а выйдет она, скорее всего, во второй половине года.

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