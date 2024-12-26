В том числе из-за недавних утечек, раскрывающих дизайн консоли.

Первоначально Nintendo рассчитывала представить новую консоль до 31 марта 2025 года. Но ситуация изменилась из-за многочисленных утечек, которые заполонили интернет в последние месяцы.

Серкан Тото, аналитик и генеральный директор консалтинговой компании Kantan Games, заявил в беседе с Eurogamer, что Nintendo постарается как можно скорее представить Switch 2. Анонс, скорее всего, случится в начале января.

Это уже не первый раз, когда январь называют месяцем презентации Switch 2. Возможно, в качестве площадки для анонса будет выбрана CES 2025, поскольку это ближайшее крупное мероприятие, посвященное технике. А на прилавках магазинов консоль окажется в марте.

Напомним, что ранее в сети появились не только подробные характеристики консоли, но также изображения и видео с реальными габаритами. Внешне устройство будет максимально похожим на текущую Nintendo Switch, но с более округлым дизайном, увеличенным экраном (6,2 → 8 дюймов) и более продвинутой док-станцией с магнитным креплением для Joy-Con. Ожидается поддержка всей библиотеки оригинальной Switch.

Официальных комментариев от Nintendo по поводу даты анонса или даже названия консоли пока нет. Изначально релиз приставки ожидался в первой половине 2024 года, но чтобы избежать дефицита и подготовить мощную стартовую линейку игр, Nintendo перенесла релиз на весну 2025-го.

Так будет выглядеть Nintendo Switch 2: видео

Ранее появилась информация, что Sony и AMD объединились для создания новой портативной консоли. Причем это будет не просто гаджет для ностальгирующих. Японский бренд намерен отвоевать себе часть сегмента портативных игровых станций.

А меж тем Microsoft якобы собирается выпустить новый Xbox и портативного конкурента Steam Deck уже в 2026 году. Релиз, по слухам, приурочат к 25-летию оригинального Xbox.

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