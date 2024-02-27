Производитель хочет избежать дефицита консолей на старте продаж и обеспечить внушительную стартовую линейку игр.

Видимо, Nintendo Switch 2 действительно придется ждать до 2025 года. Ранее об этом писал Bloomberg, а теперь об этом сообщает крупное японское СМИ Nikkei Asia со ссылкой на свои источники.

Ожидается, что релиз новой консоли состоится в марте. Премьеру перенесли из-за желания Nintendo избежать дефицита консолей на старте продаж и обеспечить внушительную стартовую линейку игр. Учитывая популярность оригинального Switch, спрос на преемника может оказаться действительно огромным.

Источники утверждают, что Nintendo Switch 2 обеспечит существенный скачок в производительности относительно первого поколения, которому уже почти семь лет. Консоль должна работать на кастомном чипе Nvidia и сможет похвастаться графикой уровня PlayStation 5 и Xbox Series. Также новая консоль будет полностью совместима с первым поколением.

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Еще есть информация, что Switch 2 предложит самый большой дисплей в истории Nintendo – 8 дюймов. Но переход на OLED пока не ожидается, по крайней мере на старте. Вероятно, компания оставить задел на будущее, чтобы через какое-то время выпустить обновленную Switch 2 с OLED-экраном.

К слову, до конца 2024 года, по информации инсайдеров, выйдут новые версии PlayStation и Xbox. А вот нового поколения придется ждать до 2028 года.

Начало 2024 года получилось богатыми на игровые релизы. В январе вышли новые Yakuza, Tekken и "Принц Персии", которые получили очень высокие оценки от прессы. Февраль продолжил тенденцию: вышло много качественных игр для самой разной аудитории, а грядущий Final Fantasy VII Rebirth стал самой высооцененной игрой 2024 года.

А меж тем в магазине EGS всем игрокам бесплатно раздают Super Meat Boy Forever – продолжение одной из самых сложных игр всех времен. Раздача продлится до вечера 29 февраля.

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