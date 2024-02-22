Четверг на календаре, а значит в игровом магазине Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача. В этот раз до вечера 29 февраля отдают хардкорный платформер Super Meat Boy Forever.
Примечательно, что изначально в качестве бесплатных игр на эту неделю были заявлены классические Fallout, но в итоге Epic Games изменила свое решение по непонятным причинам. Через неделю будут раздавать Aerial_Knight's Never Yield.
Подробнее о Super Meat Boy Forever
- Это продолжение культового 2D-платформера про "Мясного мальчика", который комфортно является одной из самых сложных игр всех времен. Игра хоть и выглядит аркадно, но она отнюдь не является таковой.
- Новая часть тоже предлагает высокую сложность, но главным изменением стало отхождение от концепции оригинальной Super Meat Boy. Персонаж игрока теперь будет бежать без остановки. Уровни процедурно генерируются в зависимости от навыков игрока, соединяя заранее подготовленные дизайнерами куски в единый уровень.
- Впрочем, игра получила смешанные отзывы критиков и игроков. Средний балл версии игры на Metacritic составляет 66 из 100, а в Steam у игры 56% положительных отзывов.
Ранее известный инсайдер заявил о подорожании игр до $100. Это будет следствием повышения стоимости производства и маркетинга игр, за который придется платить игрокам. Сегодня актуальная цена ААА-игр составляет 70 долларов\евро, хотя еще недавно "60" было стандартом.
А позже на этот год запланирован выход PS5 Pro и обновленной линейки Xbox Series X/S. А вот Nintendo Switch 2 придется подождать до начала 2025 года.