Раздача продлится до вечера 29 февраля.

Четверг на календаре, а значит в игровом магазине Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача. В этот раз до вечера 29 февраля отдают хардкорный платформер Super Meat Boy Forever.

Примечательно, что изначально в качестве бесплатных игр на эту неделю были заявлены классические Fallout, но в итоге Epic Games изменила свое решение по непонятным причинам. Через неделю будут раздавать Aerial_Knight's Never Yield.

Подробнее о Super Meat Boy Forever

Это продолжение культового 2D-платформера про "Мясного мальчика", который комфортно является одной из самых сложных игр всех времен. Игра хоть и выглядит аркадно, но она отнюдь не является таковой.

Новая часть тоже предлагает высокую сложность, но главным изменением стало отхождение от концепции оригинальной Super Meat Boy. Персонаж игрока теперь будет бежать без остановки. Уровни процедурно генерируются в зависимости от навыков игрока, соединяя заранее подготовленные дизайнерами куски в единый уровень.

Впрочем, игра получила смешанные отзывы критиков и игроков. Средний балл версии игры на Metacritic составляет 66 из 100, а в Steam у игры 56% положительных отзывов.

Ранее известный инсайдер заявил о подорожании игр до $100. Это будет следствием повышения стоимости производства и маркетинга игр, за который придется платить игрокам. Сегодня актуальная цена ААА-игр составляет 70 долларов\евро, хотя еще недавно "60" было стандартом.

А позже на этот год запланирован выход PS5 Pro и обновленной линейки Xbox Series X/S. А вот Nintendo Switch 2 придется подождать до начала 2025 года.

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