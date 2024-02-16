Прокачанная консоль может выйти к Рождеству 2024 года и будет предлагаться за ту же цену, что и базовая PS5.

В Сети активно обсуждаются слухи о новых консолях Sony PlayStation. Еще недавно инсайдер раскрыл интересные подробности о PS6, а свежая "утечка" уже проливает свет на характеристики PS5 Pro, а также вероятную цену грядущей консоли.

Согласно последним данным, Sony рассматривает возможность выпуска PS5 Pro без дискового привода, то есть полностью цифровой версии, которая будет стоить $500. То есть столько же, сколько обычная PS5 на старте продаж в 2020 году.

Ожидается, что переход с PlayStation 5 на PS5 Pro будет более значительным, чем переход с PS4 на PS4 Pro. Процессор обновленной консоли будет изготовлен по 4-нм технологии, а графика RDNA 3 будет предлагать 60 вычислительных блоков против 36 в текущей модели. Также увеличится пропускная способность памяти.

Упоминается, что все эти улучшения могут включать более высокую частоту кадров в играх при тех же настройках или повышение разрешения игр до 8K – на рынке уже есть телевизоры с поддержкой данного разрешения. А на полках магазинов PS5 Pro появится в праздничные дни в 2024-м.

Также автор YouTube-канала Moore’s Law Is Dead еще раз подтвердил слухи о PS Vita 2. В настоящий момент Sony якобы рассматривает два варианта: либо это будет портативное устройство, способное запускать игры от PS4 и PS5, либо карманный вариант PlayStation 6.

Осенью 2024 также стоит ожидать релиза обновленной линейки Xbox Series X/S. Упоминается, что у старшей приставки будет цилиндрический корпус и появится версия с SSD на 2 терабайта. А энергопотребление уменьшится на 15%.

А уже в следующем месяце, если верить слухам, нас ждет анонс Nintendo Switch 2. Говорят, что второе поколение устройства получит 8-дюймовый IPS-экран, графику уровня PS5, а цена вырастет до 400 долларов.

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