Японский производитель задержал релиз устройства, чтобы предоставить более мощное программное обеспечение.

Игровая приставка Nintendo следующего поколения выйдет позже, чем ожидалось. Прежде предполагалось, что условный Switch 2 дебютирует во второй половине 2024 года: теперь Nintendo сообщила партерам не ждать выхода следующей консоли как минимум до марта 2025 года, говорят источники издания Bloomberg.

Предположительно, премьера новой консоли состоится именно в марте, чтобы соответствовать дате старта продаж оригинального Switch в 2017 году, считает Bloomberg.

По данным источника, такая задержка вызвана желанием Nintendo предоставить более мощное программное обеспечение. Ради этого производитель даже готов пропустить праздничный период конца 2024-го, который традиционно считается лучшим временем для запуска новой консоли.

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Аналитики считают, что 2024 год окажется небогат на игровые релизы от Nintendo. Компания наверняка захочет выпустить свои главные новинки, среди которых Metroid Prime 4 и новое 3D-приключение во вселенной Mario, вместе с новым устройством. Таким образом, хоть эта задержка может оказаться неприятной для нетерпеливых геймеров, на практике она может пойти на пользу Switch 2.

Nintendo пока официально не подтверждала существование Switch 2, но о ней ходит слишком много слухов и от самых разных источников – от СМИ и разработчиков до поставщиков комплектующих. Говорят, что второе поколение устройства получит 8-дюймовый IPS-экран, 16 ГБ ОЗУ, а цена вырастет до 400 долларов. Также новая консоль будет полностью совместима с первым поколением.

А до конца 2024 года геймеров ждет релиз PS5 Pro и обновленной линейки Xbox Series X/S. Упоминается, что у старшей приставки Xbox будет цилиндрический корпус и появится версия с SSD на 2 терабайта. А PlayStation предложит повышение разрешения игр до 8K.

Также в сети активно циркулируют слухи о PS Vita 2. В настоящий момент Sony якобы рассматривает два варианта: либо это будет портативное устройство, способное запускать игры от PS4 и PS5, либо карманный вариант PlayStation 6.

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