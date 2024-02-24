Флагманская модель Xbox Series X без дисковода дебютирует этим летом.

Стали известны новые подробности о планах Microsoft касательно релиза следующей итерации консоли Xbox Series X. Согласно "инсайду" ресурса eXputer, речь идет не о Pro-версии, а о полностью цифрой модели без дисковода.

Из других изменений упоминается усовершенствованный радиатор, обновленный разъем Nexus и полностью белый цвет. Флагманская консоль Microsoft без дисковода дебютирует в июне-июле 2024 года, говорят источники.

Ожидается, что белая Xbox Series X за счет отсутствия дисковода будет стоить на 50–100 долларов дешевле, чем стандартная версия консоли, вышедшей в 2020 году.

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В сентябре 2023 года в сеть просочилась информация о "цилиндрической" версии Series X, с портом USB-C, возможностью зарядки на передней панели и накопителем до 2 ТБ. Связана ли она и обновленная версия Xbox в белом корпусе, не уточняется.

Что касается совершенного нового Xbox, то, по информации, полученной из различных источников, Microsoft собирается представить ее уже в 2026 году, а не в 2028-м, как ожидалось. В компании говорят, что она произведет "самый большой технологический скачок".

В свою очередь Sony под конец 2024 года готовит PlayStation 5 Pro. Согласно последним данным, компания рассматривает возможность выпуска консоли без дискового привода, полностью цифровой версии, которая будет стоить $500. То есть столько же, сколько обычная PS5 на старте продаж в 2020 году.

А вот новой Nintendo Switch 2 придется подождать до 2025 года. Известно, что японский производитель задержал релиз консоли, чтобы предоставить более мощное программное обеспечение.

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