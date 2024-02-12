Несколько источников сообщили, что анонс новой консоли состоится уже в следующем месяце.

В последнее время слухов о Nintendo Switch 2 появляется все больше, а значит, анонс уже не за горами. На этот раз еще одна пара информаторов, в том числе Reuters, заявила, что кое-что знает об игровой приставке Nintendo следующего поколения.

Вот что нам стало известно:

Выход новой консоли ожидается осенью 2024 году. А официальный анонс может состояться на конференции разработчиков GDC, которая пройдет в конце марта.

У консоли будет кастомный чип от NVIDIA на архитектуре Ampere, которая лежит в основе видеокарт GeForce RTX 30. Это сделает новое поколение более производительным и добавит поддержку современных технологий, вроде DLSS и трассировки лучей.

Новый "Свитч" получит полную обратную совместимость с первым поколением. То есть он сможет запускать не только цифровые копии игр, но и картриджи.

Ожидается, что разработчики будут выпускать улучшения для своих старых игр, чтобы они задействовали возможности "железа" новой консоли.

Nintendo пока что официально не упоминала Switch 2, но о ней ходит слишком уж много слухов и от самых разных источников – от СМИ и разработчиков до поставщиков комплектующих. Говорят, что второе поколение устройства получит 8-дюймовый IPS-экран, 16 ГБ ОЗУ, а цена вырастет до 400 долларов.

Видео дня

А прошлым летом прототип Switch 2 тайно показали ограниченному кругу лиц. Те, кто был на презентации утверждали, что графика на новой компактной приставке выглядит максимально круто – на уровне с PlayStation 5 и Xbox Series.

Свежие слухи игровой индустрии указывают, что до конца 2024 года также выйдет обновленная линейка Xbox Series X/S. У старшей приставки будет цилиндрический корпус и появится версия с SSD на 2 терабайта. А энергопотребление уменьшится на 15%.

В свою очередь Sony активно работает над PS5 Pro с более мощным железом. Есть данные, что консоль будет ориентирована на постоянный фреймрейт при разрешении 4K, также будет добавлен режим производительности в 8K. Релиз тоже состоится осенью 2024 года.

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