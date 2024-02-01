Условная PS Vita 2 будет оснащаться APU от AMD и сможет запускать игры от PS4 и PS5.

В Сети активно обсуждаются слухи о новом портативном устройстве от Sony. На канале известного инсайдера Moore's Law is Dead вышло новое видео, в котором утверждается, что Sony начала разработку новой портативки. И речь идет не о дополнение для PS5 вроде PlayStation Portal, а об условной PS Vita 2.

По данным источника, новая портативка получит специальный APU от AMD. И в этом нет ничего удивительного, поскольку Sony и AMD давно сотрудничают. PS4 и PS5 тоже оснащаются чипами от AMD.

Отмечается, что чип может получить 18 CU и работать на частоте около 1,8 ГГц. Предполагается, что консоль сможет нативно запускать библиотеку игр для PS4. При этом тайтлы с PS5 тоже должны работать, но их придется дополнительно оптимизировать.

В ближайшие пару лет выхода новой "Vita" ждать не стоит. На данный момент проект находится на ранней стадии разработки и может вообще не дожить до коммерческой реализации. В качестве альтернативы, новая портативка может позиционироваться как часть семейства PlayStation 6, то есть ее могли бы продвигать, как портативную альтернативу основной консоли. При таком сценарии ждать выхода PS Vita 2 придется еще дольше.

Хотя, все это лишь слухи, смысл во всем этом действительно есть. Во-первых, у Sony есть успешный опыт в создании портативных консолей. Во-вторых, с момента выхода PS Vita в 2012 году рынок изменился. Nintendo и Valve со своими Switch и Steam Deck доказали, что спрос на портативный гейминг есть. Да и геймеры давно ждут анонса полноценной портативной PlayStation.

А меж тем Sony активно работает над PS5 Pro с более мощным железом. По слухм, консоль будет ориентирована на постоянный фреймрейт при разрешении 4K, также будет добавлен режим производительности в 8K. Релиз состоится осенью 2024 года.

В этом году также ожидается обновленная линейка Xbox Series X/S. Их тоже представят осенью. У старшей приставки будет цилиндрический корпус и появится версия с SSD на 2 терабайта. А энергопотребление уменьшится на 15%.

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