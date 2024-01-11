Свежие слухи игровой индустрии указывают на то, что консоль получит 120-герцовый экран и будет стоить $400.

Nintendo готовится к запуску наследника своей популярной игровой консоли Switch. Как ожидается, долгожданный девайс выйдет уже скоро – а именно в начале 2024 года.

Согласно свежему отчету китайского издания Economic Daily, консоль получит 8 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти – это ровно вдвое больше, чем у консоли текущего поколения. Также есть информация, что в консоли установят 120-герцовый дисплей.

Говорят, что продаваться условный Switch 2 будет за 400 долларов. Это заметное повышение цены по сравнению с предыдущими моделями, что, связано с ослаблением местной валюты и глобальной инфляцией. Отсюда следует, что разработчик не откажется от концепции гибридной консоли в следующем поколении.

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О будущей консоли Nintendo ходит много слухов, но пока никаких официальных новостей. Известно, что прототип консоли тайно показали прошлым летом на Gamescom. Утверждается, что второе поколение Switch сможет похвастаться графикой уровня PlayStation 5 и Xbox Series. Также новый "свитч" будет иметь обратную совместимость с текущими играми.

Добавим, что с выхода оригинального Switch прошло уже более 7 лет. Со временем появились Switch Lite – менее дорогая альтернатива консоли. Она меньше и проще в некоторых деталях, чем основная модель. А в 2021 году вышла модель с OLED-экраном и увеличенным объемом памяти.

Свежие слухи игровой индустрии указывают, что Xbox нового поколения выйдет уже в 2026 году, а не в 2028-м, как считалось до этого. Sony к тому моменту сможет предложить только PlayStation 5 Pro с менее актуальным "железом".

Но до выпуска условного Xbox Next в продажу должны поступить обновленные Xbox Series X/S. Их представят этой осенью. У старшей приставки будет цилиндрический корпус и появится версия с SSD на 2 терабайта. А энергопотребление уменьшится на 15%.

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