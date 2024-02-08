В последнее время слухов об игровой приставке Nintendo следующего поколения появляется все больше, что намекает на скорый анонс.

О будущей игровой консоли Nintendo, которую все называют Switch 2, ходит много слухов, но пока никаких официальных новостей. Судя по всему, ждать осталось недолго, поскольку мартовский релиз весьма вероятен.

По данным информатора, презентация новинки состоится уже в следующем месяце. Отмечается, что Nintendo хочет успеть с анонсом Switch 2 до начала ивента Game Developers Conference (GDC), который запланирована на 18-22 марта.

Помимо сроков анонса появилась информация о технических аспектах будущей консоли. В частности, упоминается аж 16 ГБ оперативной памяти – с таким объемом ОЗУ Nintendo Switch 2 будет лучше справляться с играми, да и разработчикам будет проще. К слову, Xbox Series S имеет всего 10 ГБ ОЗУ.

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В последнее время слухов о Switch 2 появляется все больше, что намекает на скорый анонс. Недавно "всплыла" информация, что у будущей консоли будет самый большой экран в истории Nintendo – 8 дюймов. Впрочем, переход на OLED пока не ожидается и он снова будет строиться на технологии LCD.

А прошлым летом прототип консоли тайно показали ограниченному кругу лиц. Те, кто был на презентации утверждали, что графика на компактной приставке выглядит максимально круто – на уровне с PlayStation 5 и Xbox Series.

Добавим, что с выхода оригинального Switch прошло уже более 7 лет. Со временем появились Switch Lite – менее дорогая альтернатива консоли. Она меньше и проще в некоторых деталях, чем основная модель. А в 2021 году вышла модель с OLED-экраном и увеличенным объемом памяти.

Свежие слухи игровой индустрии указывают, что до конца 2024 года также выйдет обновленная линейка Xbox Series X/S. У старшей приставки будет цилиндрический корпус и появится версия с SSD на 2 терабайта. А энергопотребление уменьшится на 15%.

В свою очередь Sony активно работает над PS5 Pro с более мощным железом. Есть данные, что консоль будет ориентирована на постоянный фреймрейт при разрешении 4K, также будет добавлен режим производительности в 8K. Релиз тоже состоится осенью 2024 года.

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