В Украине продолжаются дискуссии относительно очередного повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. Однако эксперты отмечают: главная проблема отрасли не в тарифах, а в чрезмерной централизации и отсутствии конкуренции. Решением может стать реформа по принципу дерегуляции, подобная той, которую в свое время успешно провели Соединенные Штаты. Об этом написала менеджер Комитета по логистике Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) Дарья Сичкарь, приводя в пример реформу железной дороги в США.

До реформы отрасль в США находилась в глубоком кризисе: правительство устанавливало тарифы, компании теряли прибыльность, а железнодорожная инфраструктура приходила в упадок. После принятия закона Staggers Act, который позволил рыночным отношениям определять стоимость перевозок, ситуация кардинально изменилась: средние тарифы на перевозки (с учетом инфляции) снизились на 44%, выросли объемы перевозок и производительность, а частные компании ежегодно инвестируют более $25 млрд в модернизацию сети, указывает эксперт.

"Staggers Act доказал, что дерегуляция может не только снизить стоимость перевозок, но и сделать отрасль финансово устойчивой, конкурентной и инновационной", - отмечает Сичкарь.

В отличие от США, в Украине 95% рынка железнодорожных перевозок контролирует монополист - Укрзализныця, и это фактически лишает бизнес возможности конкурировать и инвестировать. По мнению эксперта, для повышения эффективности украинской железной дороги необходимы шаги: дерегуляция тарифов и рынка перевозок, допуск частных операторов к железнодорожной инфраструктуре, создание условий для привлечения инвестиций и переход к партнерской модели государства и бизнеса.

"Когда бизнес получает возможность инвестировать, соревноваться и работать в рыночных условиях, выигрывают все: экономика, государство и потребитель. Украина сегодня стоит перед тем же вызовом, который США преодолели 40 лет назад. И дерегуляция может стать шансом на восстановление, а не риском", - заключает Сичкарь.

Как известно, УЗ запланировала повышение тарифов на грузовые перевозки почти на 40% в следующем году, чтобы компенсировать таким образом убытки от пассажирских перевозок. В свою очередь Европейская Бизнес Ассоциация и Американская Торговая Палата обратились к правительству с просьбой предусмотреть в бюджете компенсацию для УЗ за убыточные пассажирские перевозки. Бизнес-ассоциации подчеркнули, что нынешняя система финансирования через кросс-субсидирование противоречит европейской практике и наносит вред украинской экономике.