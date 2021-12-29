Правительство приняло еще шесть новых членов наблюдательного совета компании.

Кабинет министров вернул Сергея Лещенко в состав наблюдательного совета АО "Укрзализныця" после прекращения контракта с ним в сентябре 2021 года.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Так, по его словам, победителями конкурса на должность независимых членов наблюдательного совета избрали Анатолия Амелина, Александра Долла, Якуба Карновски и Гепарда Хафера.

"А также еще трех членов наблюдательного совета, как представителей государства - Москаленко С. В., Давида Ломджарии и знаменитого железнодорожника Сережу Лещенко", - добавил Гончаренко.

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Как сообщал УНИАН, 22 сентября Кабмин прекратил контракты с четырьмя членами наблюдательного совета "Укрзализныци" – Сергеем Лещенко, Олегом Журавлевым, Шевки Аджунером и Андреасом Матье.

"Укрзализныця" является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.