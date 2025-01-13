Сотрудники аэропорта продолжают поддерживать гражданскую инфраструктуру объекта в операционном состоянии.

Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого изучает пути для возобновления рейсов гражданской авиации во время военного положения.

Об этом говорится на странице аэропорта в Facebook. В пресс-службе отметили, что уже был разработан операционный документ эвакуации пассажиров.

"Изучаем возможность открытия рейсов гражданской авиации во время военного положения при условии обеспечения всех требований безопасности для самолетов, пассажиров и инфраструктуры. Разработан операционный документ эвакуации пассажиров, проводим постоянные тренировки процедур эвакуации людей", – говорится в сообщении.

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Кроме того, постоянно происходит техническая поддержка и мониторинг информационных систем, обеспечивающих основную операционную деятельность и авиационную безопасность, бесперебойную работу систем ІТ, средств связи и систем технических средств охраны и безопасности. Аэродром аэропорта тоже поддерживается в операционном состоянии.

"В это трудное для гражданской авиации время – когда полностью остановлена основная деятельность аэропорта, поддерживаем гражданскую инфраструктуру аэропорта в операционном состоянии. Такая работа незаметна для общества, но очень важна для аэропорта, ведь в случае полного закрытия предприятия, восстановление деятельности аэропорта будет гораздо дольше. На запуск могут уйти годы", – говорят в пресс-службе аэропорта "Львов".

Примечательно, что сейчас персонал, который обслуживает аэропорт, состоит из 30% от штата довоенного времени.

Возобновление полетов в Украине

О возможности восстановления пассажирских авиаперевозок в Украине во время войны говорят уже не первый год. В конце октября 2024 года Министерство развития громад и территорий представило дорожную карту по открытию воздушного пространства Украины в условиях военного положения.

Старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон в ноябре говорил, что до конца января 2025 года до шести авиакомпаний могут восстановить авиасообщение в одном из аэропортов Украины. Отмечалось, что страхование авиационных перевозок является необходимым условием для открытия аэропространства над Украиной.

Полковник Военно-воздушных сил Украины, летчик-испытатель первого класса Александр Лиходид акцентировал, что идея об открытии воздушного пространства Украины для гражданских самолетов – это "авантюра, которая закончится очень быстро и очень печально". Он отметил, что мы не сможем обеспечить противовоздушную оборону аэропортов и маршрутов.

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