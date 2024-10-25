Если АРМА передаст арестованные цистерны сомнительной компании, она будет давить на рынок топлива.

С начала российского вторжения Украина национализировала 21 500 грузовых вагонов, которые принадлежали России и Беларуси. Сейчас они находятся на балансе Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), а пользуется ими Укрзализныця - как оператор, который может обеспечить управление и обслуживание. Но недавно АРМА начала передавать эти вагоны в управление другим компаниям. И это несет риски для украинской экономики, пишет Центр транспортных стратегий.

"Сейчас своего управляющего получила незначительная часть этого парка, а почти 18 тыс. единиц еще должны его "найти". При этом всем пока нет понимания, какими именно будут следующие лоты. То есть на какое именно количество вагонов будут искать управляющего, и какие именно типы вагонов будут", - пишет издание.

Как удалось узнать, АРМА приняло решение провести оценку по группам вагонов. Например, в первую группу вошло 10043 полувагона, во вторую - 3389 цистерн, в третью - минераловозы, 1556 шт. Решение о количестве лотов будет приниматься уполномоченным лицом АРМА, исходя из коммерческой привлекательности каждого из типов вагонов и конъюнктуры рынка.

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"Если вагоны таки будут отдавать отдельными большими лотами в соответствии с типом, то есть определенные риски. К примеру, если все цистерны отдадут какой-то сомнительной компании, она сможет давить на рынок. Особенно, если за такой компанией будет стоять интерес нашего врага. Это уже и вопрос обороны. Насколько я знаю, половина топлива, которое транспортирует УЗ, она возит национализированными цистернами. Думаю, и сама УЗ была бы не против, если бы могла использовать эти цистерны и в дальнейшем", - рассказал ЦТС один из участников рынка железнодорожных перевозок.

По данным ЦТС, сейчас арестованные цистерны составляют 54% от всего рабочего парка УЗ. И она имеет возможность и в дальнейшем эксплуатировать эти и другие вагоны - ведь, согласно законодательству, она тоже имеет право участвовать в конкурсе по отбору управляющего.

"Учитывая большое значение иновагонов для обеспечения устойчивости перевозок, в частности в сегменте наливных грузов и цистерн, и другие риски, на которые обращают внимание участники рынка, такое решение выглядит оптимальным. По крайней мере, на время действия военного положения, когда именно стабильность и бесперебойность работы железнодорожного транспорта является критически важной для обеспечения обороноспособности страны", - резюмировали в ЦТС.