Разрешение от Мингромад или военной администрации больше не требуется.

Мужчины, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, будут пересекать границу Украины на общих основаниях. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины со ссылкой на решение правительства.

"Правительство внесло изменения в Правила пересечения государственной границы, определенных Постановлением КМУ от 27.01.1995 № 57, для отдельных категорий граждан Украины. С сегодняшнего дня во время действия правового режима военного положения пропуск через границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые перевозят медицинские грузы, гуманитарную помощь, будет осуществляться на общих основаниях", - информирует ГПСУ.

Обращается внимание, что ранее решение об их выезде принимали Министерство развития общин и территорий Украины, или военные администрации, но эта норма больше не действует.

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Война в Украине - выезд за границу

В январе 2025 года в Украине продолжится военное положение, а с ним и запрет на выезд за границу для мужчин призывного возраста. Однако некоторые категории все же имеют право законно покидать территорию страны. Для выезда из Украины нужно иметь официально оформленную отсрочку от мобилизации, а также документы, подтверждающие основания на выезд.

Чтобы проверить, имеете ли вы право на пересечение границы и какие бумаги нужны, необходимо обратиться в Государственную пограничную службу.

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