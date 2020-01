Китай решил менять батареи в электрокарах вместо зарядки

Прорыв в аккумуляторах лишь ожидается и в Китае не хотят ждать. Власти планируют быстро возобновлять заряд электрокаров существующими решениями.

Власти Китая хотят решить одну из главных проблем электромобилей - длительное время ожидания полной зарядки - на нынешнем уровне технологий. Для этого предлагается создать единый стандарт, позволяющий заменять батареи на любых электромобилях.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на Bloomberg.

"Замена разряженного аккумулятора на заряженный занимает на специализированной станции несколько минут, что сравнимо со временем заправки полного бака жидким топливом. Сейчас владельцам электрокаров приходится тратить от нескольких десятков минут до нескольких часов на зарядку. Однако не все электромобили разрабатываются с поддержкой возможности быстрой смены батареи, а те, которые предоставляют такую опцию, совместимы лишь с фирменными станциями по замене", - говорится в сообщении.

Единый стандарт системы замены батареи позволит также сделать электромобили дешевле. Сейчас они стоят значительно дороже машин с двигателем внутреннего сгорания аналогичного класса. Разница в цене объясняется дороговизной аккумулятора. Система замены батареи позволит исключить из стоимости электромобиля его батарею, которая будет продаваться отдельно или сдаваться в аренду.

Такие производители как BAIC BluePark New Energy Technology Co. и NIO Inc. уже тестируют систему замены батареи на своих электромобилях. Процесс занимает около трех минут. При этом пользователи имеют возможность покупать электромобиль отдельно от аккумулятора. Машины этих фирм совместимы лишь с фирменными станциями по замене. Например, BAIC BluePark создала сеть 187 станций в 15 крупнейших городах Китая, которые обслуживают 16 тысяч электротакси.