Судно Everest Energy выбрало северный морской путь, чем подверг себя опасности.

Российский завод по экспорту сжиженного природного газа "Арктик СПГ 2", попавший под санкции, впервые отправил груз в Азию. Москва продолжает искать покупателей, готовых купить топливо в обход ограничений США.

Издание Bloomberg пишет, что в выходные компания Everest Energy забрала груз с завода "Арктик СПГ 2" на северо-востоке России, и в настоящее время он направляется в Азию по северному морскому пути. Судно было построено в 2003 году, в прошлом месяце оно также попало под санкции США из-за связи с предполагаемым "теневым флотом", а на прошлой неделе Палау аннулировала его судоходный сертификат.

Для традиционного судна, работающего с СПГ и не обладающего ледокольными возможностями, крайне необычно и, возможно, опасно пересекать арктический торговый маршрут, который полностью замерзает зимой. Это иллюстрирует, на что пойдет Россия, чтобы расширить поставки газа, несмотря на ограничения США в отношении завода и сопровождающих его судов в попытке остановить строительство.

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Конечный пункт назначения для Everest Energy неясен. Судно может доставить газ в Корякское топливное хранилище на Камчатке или на импортный терминал в Азии.

Теневой флот РФ для экспорта СПГ - последние новости

Завод "Арктик СПГ 2" начал производство в декабре, но санкции США, связанные с вторжением России на Украину, задержали экспорт на несколько месяцев. Завод начал поставки в августе с помощью судов с непрозрачной формой собственности, скрывающих свое местоположение, что является типичным признаком "теневого флота", который используется для обхода западных ограничений.

К санкционному газовому объекту причаливало судно Pioneer без страховщика, с фейковым местонахождением и принадлежащее малоизвестной индийской компании. Позже стало известно, что второй танкер со сжиженным природным газом пришвартовался к экспортному терминалу на севере России.

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