Отмечается, что экспорт СПГ увеличивает доходы РФ, которые поддерживают ее экономику в военное время.

Россия вынуждена хранить газ из флагманского арктического проекта Владимира Путина, что свидетельствует о том, что западные санкции отпугивают покупателей. В прошлом году США внесли компанию Arctic LNG 2 в свой санкционный список.

Издание Financial Times пишет, что три судна отгрузили сжиженный природный газ с "Арктик СПГ 2" с момента начала погрузочных работ в прошлом месяце. Одно из судов, Everest Energy, похоже, разгрузилось на плавучем хранилище Saam FSU, стоящем на якоре в бухте в Мурманской области на севере России. После этого оно направилось обратно в сторону "Арктик СПГ 2". Две другие партии также остались в российских или европейских водах и не были переданы покупателю.

По словам аналитиков компании Kpler, эта ситуация "подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается Россия в поиске покупателей для своего СПГ, находящегося под санкциями".

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Россия попыталась парировать санкции, собрав "теневой флот" СПГ-перевозчиков для экспорта газа, но США в конце августа быстро ввели санкции против этих судов и управляющих компаний, что, по мнению аналитиков и трейдеров, вероятно, пока отпугивает потенциальных покупателей.

Вслед за последними санкциями США власти микронезийского государства Палау приостановили регистрацию судов Pioneer, Asya Energy и Everest Energy.

Экспорт СПГ увеличивает доходы от продажи энергоносителей, которые поддерживают экономику России в военное время. Выручка "Новатэка" от продажи углеводородов за три месяца по июнь выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует об умеренном росте объемов поставок.

Эксперты сходятся во мнении, что из-за санкций США вероятность того, что европейские страны или страны-союзники Запада будут импортировать газ из арктического проекта, невелика. Однако санкции вряд ли смогут полностью предотвратить попадание СПГ в страны, не входящие в эту группу.

Поэтому наиболее вероятными покупателями являются те, кто не входит в "санкционную коалицию" России, крупнейшими из которых являются Индия и Китай, которые на государственном уровне очень активно выступают против экстерриториальных мер США.

Теневой флот РФ для экспорта СПГ - последние новости

Проект "Арктик СПГ 2" задумывался как тотемный для Кремля: его планируемое полное производство должно было составить пятую часть от годового объема производства СПГ в России в 100 млн тонн к 2030 году, что более чем в три раза превысило бы объем, экспортируемый страной сейчас.

Для транспортировки СПГ РФ использует "теневой флот". К санкционному газовому объекту причаливало судно Pioneer без страховщика, с фейковым местонахождением и принадлежащее малоизвестной индийской компании. Позже стало известно, что второй танкер со сжиженным природным газом пришвартовался к экспортному терминалу на севере России.

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