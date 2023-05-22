В Минобороны РФ заявили, что предприятиям стоит самостоятельно закупать системы противовоздушной обороны.

Российские госкомпании начали массово закупать оборудование для борьбы с беспилотниками. На портале госзакупок появились контракты покупку спецоборудования на десятки миллионов рублей.

Как сообщает "Полигон.медиа", оборудование закупили следующие компании:

Госкомпания из Пензы "Горводоканал" - купила оборудование для обнаружения и подавления дронов за 11 млн рублей и намерена потратить 16,8 млн рублей в 2024 году;

энергоснабжающая компания "Россети" - закупила оборудование для защиты от возможных атак беспилотников, потратив на него 78,8 млн рублей;

генерирующее предприятие "Квадра" - приобрело "блокираторы БПЛА" за 6,3 млн рублей и намерено потратить еще 3,1 млн рублей на подобное оборудование;

госкомпания "Канал Имени Москвы" - приобретет за 702 млн рублей защиту инфраструктуры "от актов незаконного вмешательства".

Российский технологический университет МИРЭА - приобрел радар-детектор для обнаружения БПЛА почти за 5 млн рублей.

Такую же систему планирует купить конструкторское бюро "Химавтоматики".

Примечательно, что ранее глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил о том, что средства для борьбы с беспилотниками, принадлежащие Минобороны агрессора, "сосредоточены на прикрытии важных государственных и военных объектов", а предприятиям стоит самостоятельно закупать системы противовоздушной обороны.

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