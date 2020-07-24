Минфин подтвердил выпуск Украиной еврооблигаций на $2 миллиарда

По словам министра финансов, Украина продолжает реализовывать свою стратегию управления долгом.

Министерство финансов Украины подтвердило размещение Украиной новых еврооблигаций с самым высоким приоритетом на сумму 2 миллиарда долларов с доходностью 7,253% и сроком погашения в 2033 году.

Читайте такжеУкраина выкупит евробонды c погашением в 2021—2022 годах

Как сообщила пресс-служба министерства, также были объявлены результаты предложения обмена еврооблигаций, номинированных в долларах, с доходностью 7,75% и погашением в 2021 году, а также еврооблигаций, номинированных в долларах США, с доходностью 7,75% и погашением в 2022 году.

"Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги "B" рейтинговыми агентствами Standard & Poor's и Fitch. Расчеты по новому выпуску должны состояться 30 июля 2020 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что поступления от нового выпуска будут использованы для выкупа еврооблигаций с самым высоким приоритетом с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму в 846,15 миллиона долларов, а также для финансирования общих бюджетных назначений.

"Несмотря на сложные времена для развивающихся стран, Украина продолжает реализовывать свою стратегию управления долгом, осуществляя активные операции по управлению государственным долгом для уменьшения рисков рефинансирования. В то же время, эта транзакция дополняет наши усилия по максимизации объема льготного финансирования, доступного Украине, для обеспечения достаточного запаса ликвидности в текущих условиях", - цитирует пресс-служба министра финансов Сергея Марченко.

Как сообщал УНИАН, Украина разместила 12-летние еврооблигации с погашением в марте 2033 года на 2 миллиарда долларов под 7,25% годовых, и за счет этого выпуска выкупит еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму 846,15 миллиона долларов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram