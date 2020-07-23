Украина разместила 12-летние евробонды на 2 миллиарда долларов - источник на рынке

Ориентир доходности выпуска установлен на уровне 7,25% годовых

Украина разместила 12-летние еврооблигации с погашением в марте 2033 года на 2 млрд долл. под 7,25% годовых.

Об этом сообщил финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив на своей странице в соцсети Facebook.

Читайте такжеReuters: Украина возвращается на рынок бондов с новым главой НБУ

Получили больше, чем ожидали

"Попытка номер два выпустить еврооблигации оказалась даже немного успешнее - получили больше, ставка даже ниже", - написал он.

Спрос на украинские бумаги

Аналитик также отметил, что совокупный спрос на украинские бумаги составил 6,3 млрд. долл.

Хронология событий

1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий подал президенту Украины заявление об отставке.

2 июля 2020 года Украина отменила новый выпуск облигаций с погашением в 2033 году на сумму 1,75 млрд долл. на фоне новостей о том, что глава Нацбанка Яков Смолий подал в отставку.

16 июля 2020 года Верховная Рада Украины назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.

23 июля 2020 года правительство Украины объявило о намерении возобновить выпуск евробондов после вынужденной приостановки продажи ценных бумаг на 1,75 миллиардов долларов в начале июля.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram