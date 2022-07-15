Глава правительства также напомнил, что тарифы на коммунальные услуги не изменятся.

Кабинет министров продолжит выплачивать субсидии тем украинцам, которые нуждаются в помощи с оплатой коммунальных услуг.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Как и обещали, все тарифы остаются неизменными этой зимой. Так же правительство продолжит выплачивать субсидии украинцам, которые нуждаются в помощи с оплатой коммунальных платежей", - сказал он.

Также он добавил, что только в июле правительство договорилось со Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития о выделении Украине более 500 млн долларов для подготовки к отопительному сезону.

Как сообщал УНИАН, 9 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №7523 об увеличении расходов государственного бюджета на 80,9 млрд гривень. Согласно принятому документу, средства будут направлены на субсидии на ЖКХ (плюс 3,3 млрд грн); пенсии (плюс 32,3 млрд грн); соцпомощь (плюс 5,7 млрд грн) и другие расходы.

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