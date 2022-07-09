Рост расходов будет происходить за счет увеличения показателей государственных заимствований.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №7523 об увеличении расходов государственного бюджета на 80,9 млрд гривен.

Как сообщается на сайте парламента за соответствующее решение проголосовали 244 народных депутата.

Согласно принятому документу, средства будут направлены на:

соцпомощь (плюс 5,7 млрд грн);

субсидии на ЖКХ (плюс 3,3 млрд грн);

выплаты ВПО (плюс 32,3 млрд грн);

пенсии (плюс 32,3 млрд грн);

программу поддержки фермеров и с/х производителей (плюс 1,5 млрд грн);

Фонд развития предпринимательства (плюс 4 млрд грн);

"Доступные кредиты 5-7-9%" (плюс 4 млрд грн) и субвенции местным бюджетам на восстановление критической инфраструктуры (плюс 1,6 млрд грн).

Рост расходов будет происходить за счет увеличения показателей государственных заимствований на 79,4 млрд грн и поступлений от иной помощи, предоставленной Европейским Союзом, – на 1,55 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, общая сумма расходов госбюджета в январе-мае 2022 года из-за войны выросла на 60%, или 269 млрд грн.

Ежемесячно Украина тратит на содержание своих Вооруженных Сил 130 млрд гривен (около $4,4 млрд). Эта сумма чуть меньше годового бюджета ВСУ в период до полномасштабного вторжения РФ.

Налоговые поступления в государственный бюджет в июне сильно упали, составив 45 млрд грн против 73 млрд грн в мае.

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