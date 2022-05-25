Необходимо подать одну из справок как основание для того, чтобы поставщик коммунальных услуг сделал перечисление. Это - документ о прохождении лечения, справка ВПЛ или документ о прохождении службы в ВСУ.

Если украинцы отсутствуют в своем доме более 30 суток, им не будут начислять плату за коммуналку. Но сначала нужно подтвердить свое отсутствие в течение этого длительного срока.

Об этом заявила заместитель министра общин и территорий Наталья Хоцяновская, сообщают "Факты ICTV".

Она пояснила, что потребители, если они отсутствовали более 30 дней, должны обратиться к поставщикам услуг, чтобы им не проводили начисления.

"И это не касается помещений, которые оборудованы счетчиками, надо эти показатели подавать, а именно – повторять те, которые были ранее. Это не будет распространяться на услугу управления многоквартирным домом и не будет касаться услуги поставки тепла", – заявляет Хоцяновская.

Для того, чтобы отсутствующим более 30 дней дома украинцам не начисляли коммуналку, нужно подать один из документов:

справку о прохождении лечения;

справку внутренне перемещенного лица;

справку, которая свидетельствует о службе в ВСУ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров утвердил законопроекты, которые предлагают ввести на период военного времени и 6 месяцев после его завершения мораторий на повышение тарифов на тепло и горячую воду, а также на газ и его распределение для всех категорий потребителей.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, в законопроектах также будут определены компенсаторные механизмы, которые позволят удерживать должный уровень инфраструктуры и ее восстановления.

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