Продать доллар можно в среднем по курсу 42,10 грн, а евро - 48,90 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 2 декабря, вырос на 5 копеек и составляет 42,50 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,10 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 18 копеек и составляет 49,53 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,90 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,35 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,27 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,34 грн/евро, а курс продажи - 49,15 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 2 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,34 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 7 копеек.

По отношению к евро гривня значительно ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 49,31 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 42 копейки.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что до конца текущего года курс доллара в Украине может вырасти до уровня 44-45 гривень за единицу американской валюты. Неопределенность относительно репарационного кредита усиливает давление на гривню. По его словам, давление на гривню усиливается, в частности из-за того, что декабрь является периодом значительных бюджетных расходов, закрытия контрактов и авансовых платежей, часть которых будет переходить на валютный рынок.

