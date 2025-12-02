'ПриватБанк' повысил цены на валюту: актуальный курс доллара и евро на 2 декабря

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,55 грн, а евро - 49,51 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 2 декабря, подорожал на 5 копеек и составляет 42,50 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 15 копеек и составляет 49,50 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,90 гривни, а евро - по курсу 48,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник остался на прежнем уровне и составляет 42,55 гривни. Курс евро при оплате картой 2 декабря также не изменился и составляет 49,51 гривни.

Нацбанк установил на 2 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,34 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 7 копеек. По отношению к евро гривня значительно ослабила позиции. Так, фициальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 49,31 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 42 копейки.

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала, что в конце ноября в Украине наблюдался повышенный спрос на валюту, однако официальный курс доллара в первый день зимы (42,27 грн/долл.) оказался ниже среднего курса прошлой недели (42,31 грн/долл).

