Отмечается, что большинство украинцев не почувствуют ограничений.

В Украине с 1 октября начинает действовать лимит перевода "с карты на карту". Нацбанк установил ограничения для борьбы с так называемыми "дропами".

В НБУ указали, что перевести с карты на карту каждого украинца в течении одного месяца можно лишь 150 тысяч гривень.

Кого не коснется лимит перевода денег с карты на карту:

Видео дня

волонтеров, которые соответствуют установленным законами критериям;

украинцам, чьи подтвержденные ежемесячные доходы превышают сумму ограничения;

украинцев, которые переводят средства в рамках своих счетов, открытых в одном банке;

транзакции юрлиц;

операции по реквизитам IBAN.

Лимит будет действовать полгода, то есть до конца марта 2025 года, если НБУ его не продлит.

При этом в национальном регуляторе заверили, что такой шаг не повлияет на деятельность 98% клиентов банков, ведь зачастую они не превышают установленную сумму.

Кто такие "дропы"

"Дропы" - это клиенты банков которые за отдельную плату передают данные своих счетов третьим лицам, которые прогоняют через эти счета большие суммы, обходя тем самым налогообложение и легализируя теневые доходы.

Отмечается, что в этом году банки разорвали деловые отношения с более 80 тысячами клиентов из-за их участия в подобных схемах.

Ограничения на переводы "с карты на карту" - главные новости

В начале 2024 года председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Украине могут ввести ограничения на банковские переводы.

При этом в национальный регулятор сообщил, что крупные банки в рамках действующего законодательства уже установили ограничения на расчеты.

Вас также могут заинтересовать новости: