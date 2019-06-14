Украина разместила еврооблигации чуть дороже Египта и Сенегала - эксперт

Наша страна разместила евробонды несколько дороже Египта и Сенегала, но рейтинг этих стран несколько выше.

Министерство финансов Украины провело размещение евробондов на 1 млрд евро по очень хорошей ставке для стран с подобным кредитным рейтингом. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

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«На ставку влияют, в первую очередь, рейтинги. Суверенных выпусков в евро с таким низким рейтингом просто нет, и в таком случае очень сложно торговаться с кредиторами. Это означает, что Украина «задала тренд». Кроме того, цен на похожие инструменты нет, то есть, не от чего отталкиваться. И переговорная позиция Украины была не лучшей из-за предстоящих выборов, паузы в отношениях с Международным валютным фондом, недобора плановых бюджетных доходов и высокой потребности в деньгах. Все это кредиторы использовали для усиления своей переговорной позиции», - пояснил Паращий.

Эксперт отметил, что по этим причинам наша страна разместила евробонды несколько дороже стран с подобным кредитным рейтингом - Египта и Сенегала. Так, ставка по выпуску Египта в апреле на 12 лет составила 6,375% годовых, в апреле прошлого года на 8 лет - 4,75% годовых. Ставка по выпуску Сенегала в марте 2018 года на 10 лет составила 4,75% годовых. Но рейтинг этих стран - несколько выше суверенного рейтинга Украины.

Паращий считает, что не стоит сравнивать выпуск евробондов Украины с практически одновременным выпуском Литвы на более длительный срок и по более низкой ставке. «Литва разместила 10-летние бумаги под 0,5% в евро, но нам до Литвы очень далеко. Во-первых, они в еврозоне, то есть, для них это родная валюта. Во-вторых, у них кредитный рейтинг «А-», тогда как у нас – «В-». Между этими рейтингами - целая пропасть», - добавил он.

Эксперт прогнозирует, что если Украина в этом году еще выйдет на рынок внешних заимствований, то это будет ближе к концу года, или после того, как прояснятся перспективы дальнейшего сотрудничества с МВФ.

Как сообщал УНИАН, Украина в ходе размещения семилетних евробондов привлекла на внешнем рынке заимствований 1 млрд евро с доходностью 6,75% годовых с конечным сроком погашения 20 июня 2026 года. Расчеты по новому выпуску должны состояться 20 июня, а привлеченные средства будут направлены на финансирование государственного бюджета. Это размещение ознаменовало возврат нашей страны на рынок заимствований в евро после 15-летней паузы.

Днем ранее постсоветская страна Литва, которая с 2004 года является полноправным членом Евросоюза, разместила два выпуска еврооблигаций общим объемом 1,5 млрд евро, в том числе на 10 лет на 650 млн евро под 0,5% годовых и на 30 лет на 850 млн евро под 0,6% годовых.