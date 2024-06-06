Частный бизнес уже имеет установки, которые обеспечивают его и светом, и теплом. Такие же могут поставить и города, если успеют.

Государство должно масштабировать опыт распределенной генерации, наработанный частным бизнесом. Но действовать надо даже не на сегодня, а "на вчера". И не забыть о батареях...

Об этом заявили участники пресс-конференции "Распределенная генерация. Как Украине пережить зиму 2024/2025", которая состоялась в "Интерфакс-Украина".

По их словам, городам могли бы пригодиться когенерационные установки, которые производят не только электроэнергию, но и тепло, что будет особенно важно в зимний период.

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"Хотел бы акцентировать внимание на предприятиях государственного, коммунального сектора. Там, как всегда, мы отстаем. Хотя сегодня, наверное, возможности у них огромные, - отметил Председатель наблюдательного совета группы компаний "Клиар Энерджи" Петр Багрий, - Все наши водоканалы, котельные различной мощности, больницы, объекты критической инфраструктуры могли бы быть обеспечены газопоршневой генерацией. В когенерационных машинах хорошо то, что, сжигая газ, мы производим электроэнергию и остаточное тепло, которое можно отдать в тепловую сеть. Что будет очень важно в зимний период, который нас ждет".

С Багрием согласен президент "МХП Эко Энерджи" Александр Домбровский:

"Мы очень много технологических инструментов уже запустили, в частности когенерационные блоки, где, используя биогаз, генерируем электрическую энергию и высокотемпературный пар для нашего производства. Аналогичные проекты надо поставить в каждом областном центре. Не является большой проблемой просчитать когенерационные мощности, необходимые для Киева, Винницы или Львова. Вся необходимая энергетическая инфраструктура есть в каждом крупном городе. Просто надо включить желание, элементы государственной поддержки, и мы можем успеть часть городов в каких-то достаточных мощностях подготовить к зиме".

В то же время СЕО группы компаний "Вольтаж Групп" Виталий Николаенко обращает внимание на необходимость систем накопления энергии. "Нет какой-то панацеи, единого решения, как спасти ситуацию на конкретном предприятии, в регионе или в стране, - отметил Николаенко, - Мне кажется, что сегодня должен быть какой-то разумный микс из разных видов генерации, и ключевыми элементами в этой системе должны быть установки хранения энергии".

И это не только маленькие системы накопления для квартир, для домов или для офисов, поддерживает коллегу Александр Домбровский. Это большие системы на мегаватты и гигаватты мощности, которые сейчас ставятся в США, ЕС, в Китае, Японии и Южной Корее. Но, к сожалению, не в Украине.

В целом, по мнению экспертов, инструменты альтернативной энергетики, уже наработанные бизнесом, могут помочь всей стране, если государство возьмется их масштабировать. Речь идет и о солнечных и ветроэлектростанциях, установках на биотопливе, когенерационных установках, "умных сетях" и, что важно при отсутствии маневровой генерации, уже упомянутые системы хранения энергии. Это позволит пережить зиму и уменьшить нагрузку на централизованную энергетику, в частности атомные электростанции. А вот на что сейчас, считают эксперты, вряд ли надо тратить усилия - это на восстановление старой угольной генерации, которая и до 2022 года часто была самортизирована полностью или почти полностью.