В Украине подорожает распределение газа для облгазов / фото УНИАН

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предварительно одобрила повышение тарифов на услуги 21 газораспределяющей компании в среднем на 50%.

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Соответствующее решение было принято на заседании 9 декабря.

Максимальное повышение тарифов на распределение газа, которое предлагает Нацкомиссия, составляет 84,7%.

НКРЭКУ предлагает с января 2021 года повысить тарифы для облгазов и горгазов

  • "Винницагаз" - 1,81 гривни за кубометр (+57%);
  • "Волыньгаз" - 1,7 гривни за кубометр (+45%);
  • "Днепргаз" - 1 гривни за кубометр (+42,8%);
  • "Днепропетровскгаз" - 1,27 гривни за кубометр (-6%);
  • "Житомиргаз" - 1,82 гривни за кубометр (+54,2%);
  • "Закарпатгаз" - 1,97 гривни за кубометр (+44,8%);
  • "Запорожгаз" - 1 гривня за кубометр (+28,2%);
  • "Ивано-Франковскгаз" - 2,07 гривни за кубометр (+50%);
  • "Киевгаз" - 0,33 гривни за кубометр (не изменился);
  • "Криворожгаз" - 0,55 гривни за кубометр (+22%);
  • "Львовгаз" - 1,79 гривни за кубометр (+51,6%);
  • "Николаевгаз" - 2,16 гривни за кубометр (+48%);
  • "Ривнегаз" - 1,84 гривни за кубометр (+48%);
  • "Сумыгаз" - 1,39 гривни за кубометр (+35%);
  • "Тисменицягаз" - 2,55 гривни за кубометр (+84,7%);
  • "Харьковгаз" - 2,07 гривни за кубометр (+52,2%);
  • "Харьковгоргаз" - 0,38 гривни за кубометр (+6%);
  • "Хмельницкгаз" - 1,79 гривни за кубометр (+62,7%);
  • "Черновцыгаз" - 2,46 гривни за кубометр (+70,8%);
  • "Черниговгаз" - 1,76 гривни за кубометр (+55,7%); 
  • "Газовик" - 2,79 гривни за кубометр (+68%).

В проекте постановления регулятора сказано, что конечные ставки тарифов могут быть уточнены в процессе утверждения документа.

Проект постановления будет опубликован на сайте регулятора для дальнейшего обсуждения и принятие окончательного решения.

Справка УНИАН

  • Ранее НКРЭКУ одобрила существенное увеличение тарифов на распределение газа с января 2021 года для других 22 операторов ГРС.
  • В октябре 2019 года НКРЭКУ внесла изменения в порядок формирования тарифов облгазов на распределение газа таким образом, чтобы плата определялась не по фактическим объемам потребления, а по потребленным за прошлый год.
  • По мнению регулятора, принятие новой методики дает в течение года равномерную нагрузку по оплате услуг потребителю, а также прогнозируемость тарифной выручки облгазов.
  • С января 2020 года потребители газа получают две отдельные платежки: за газ, как товар и стоимость его транспортировки и распределения. Плата за распределение газа вносится ежемесячно одинаковой суммой (абонплатой).

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Автор: Анна Бредихина