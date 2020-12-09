Максимальное повышение тарифов на распределение газа, которое предлагает Нацкомиссия, составляет 84,7%.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предварительно одобрила повышение тарифов на услуги 21 газораспределяющей компании в среднем на 50%.

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Соответствующее решение было принято на заседании 9 декабря.

Максимальное повышение тарифов на распределение газа, которое предлагает Нацкомиссия, составляет 84,7%.

НКРЭКУ предлагает с января 2021 года повысить тарифы для облгазов и горгазов

"Винницагаз" - 1,81 гривни за кубометр (+57%);

"Волыньгаз" - 1,7 гривни за кубометр (+45%);

"Днепргаз" - 1 гривни за кубометр (+42,8%);

"Днепропетровскгаз" - 1,27 гривни за кубометр (-6%);

"Житомиргаз" - 1,82 гривни за кубометр (+54,2%);

"Закарпатгаз" - 1,97 гривни за кубометр (+44,8%);

"Запорожгаз" - 1 гривня за кубометр (+28,2%);

"Ивано-Франковскгаз" - 2,07 гривни за кубометр (+50%);

"Киевгаз" - 0,33 гривни за кубометр (не изменился);

"Криворожгаз" - 0,55 гривни за кубометр (+22%);

"Львовгаз" - 1,79 гривни за кубометр (+51,6%);

"Николаевгаз" - 2,16 гривни за кубометр (+48%);

"Ривнегаз" - 1,84 гривни за кубометр (+48%);

"Сумыгаз" - 1,39 гривни за кубометр (+35%);

"Тисменицягаз" - 2,55 гривни за кубометр (+84,7%);

"Харьковгаз" - 2,07 гривни за кубометр (+52,2%);

"Харьковгоргаз" - 0,38 гривни за кубометр (+6%);

"Хмельницкгаз" - 1,79 гривни за кубометр (+62,7%);

"Черновцыгаз" - 2,46 гривни за кубометр (+70,8%);

"Черниговгаз" - 1,76 гривни за кубометр (+55,7%);

"Газовик" - 2,79 гривни за кубометр (+68%).

В проекте постановления регулятора сказано, что конечные ставки тарифов могут быть уточнены в процессе утверждения документа.

Проект постановления будет опубликован на сайте регулятора для дальнейшего обсуждения и принятие окончательного решения.

Справка УНИАН

Ранее НКРЭКУ одобрила существенное увеличение тарифов на распределение газа с января 2021 года для других 22 операторов ГРС.

В октябре 2019 года НКРЭКУ внесла изменения в порядок формирования тарифов облгазов на распределение газа таким образом, чтобы плата определялась не по фактическим объемам потребления, а по потребленным за прошлый год.

По мнению регулятора, принятие новой методики дает в течение года равномерную нагрузку по оплате услуг потребителю, а также прогнозируемость тарифной выручки облгазов.

С января 2020 года потребители газа получают две отдельные платежки: за газ, как товар и стоимость его транспортировки и распределения. Плата за распределение газа вносится ежемесячно одинаковой суммой (абонплатой).

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Автор: Анна Бредихина