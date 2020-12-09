Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предварительно одобрила повышение тарифов на услуги 21 газораспределяющей компании в среднем на 50%.
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Соответствующее решение было принято на заседании 9 декабря.
Максимальное повышение тарифов на распределение газа, которое предлагает Нацкомиссия, составляет 84,7%.
НКРЭКУ предлагает с января 2021 года повысить тарифы для облгазов и горгазов
- "Винницагаз" - 1,81 гривни за кубометр (+57%);
- "Волыньгаз" - 1,7 гривни за кубометр (+45%);
- "Днепргаз" - 1 гривни за кубометр (+42,8%);
- "Днепропетровскгаз" - 1,27 гривни за кубометр (-6%);
- "Житомиргаз" - 1,82 гривни за кубометр (+54,2%);
- "Закарпатгаз" - 1,97 гривни за кубометр (+44,8%);
- "Запорожгаз" - 1 гривня за кубометр (+28,2%);
- "Ивано-Франковскгаз" - 2,07 гривни за кубометр (+50%);
- "Киевгаз" - 0,33 гривни за кубометр (не изменился);
- "Криворожгаз" - 0,55 гривни за кубометр (+22%);
- "Львовгаз" - 1,79 гривни за кубометр (+51,6%);
- "Николаевгаз" - 2,16 гривни за кубометр (+48%);
- "Ривнегаз" - 1,84 гривни за кубометр (+48%);
- "Сумыгаз" - 1,39 гривни за кубометр (+35%);
- "Тисменицягаз" - 2,55 гривни за кубометр (+84,7%);
- "Харьковгаз" - 2,07 гривни за кубометр (+52,2%);
- "Харьковгоргаз" - 0,38 гривни за кубометр (+6%);
- "Хмельницкгаз" - 1,79 гривни за кубометр (+62,7%);
- "Черновцыгаз" - 2,46 гривни за кубометр (+70,8%);
- "Черниговгаз" - 1,76 гривни за кубометр (+55,7%);
- "Газовик" - 2,79 гривни за кубометр (+68%).
В проекте постановления регулятора сказано, что конечные ставки тарифов могут быть уточнены в процессе утверждения документа.
Проект постановления будет опубликован на сайте регулятора для дальнейшего обсуждения и принятие окончательного решения.
Справка УНИАН
- Ранее НКРЭКУ одобрила существенное увеличение тарифов на распределение газа с января 2021 года для других 22 операторов ГРС.
- В октябре 2019 года НКРЭКУ внесла изменения в порядок формирования тарифов облгазов на распределение газа таким образом, чтобы плата определялась не по фактическим объемам потребления, а по потребленным за прошлый год.
- По мнению регулятора, принятие новой методики дает в течение года равномерную нагрузку по оплате услуг потребителю, а также прогнозируемость тарифной выручки облгазов.
- С января 2020 года потребители газа получают две отдельные платежки: за газ, как товар и стоимость его транспортировки и распределения. Плата за распределение газа вносится ежемесячно одинаковой суммой (абонплатой).
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