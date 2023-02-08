Венгрия имеет построенную Россией атомную станцию, которую планирует расширить вместе с "Росатомом".

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину "Росатом" готов ускориться со строительством АЭС "Пакш-2" в Венгрии.

Об этом заявил глава "Росатом" Алексей Лихачев, отметив при этом, что сейчас подготовка к стоительству АЭС идет в соответствии с контрактными сроками, сообщает российский "Интерфакс".

"Мы идем в соответствии с нынешним контрактом... Если заказчик будет ставить задачу ускоряться - будем ускоряться, идти в рамках нынешних контрактных обязательств - будем идти в рамках контрактных обязательств", - объяснил Лихачев.

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В "Росатоме" уточнили, что первый бетон на площадке АЭС может быть залит в 2024 году.

Строительство АЭС в Венгрии:

Венгрия имеет построенную Россией атомную станцию, которую планирует расширить вместе с "Росатомом". Стоимость проекта составляет около 12,5 млрд евро, "Росатом" подписал контракты на достройку АЭС в декабре 2014 года. В марте того же года Россия и Венгрия заключили соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 млрд евро.

Венгерская атомная электростанция "Пакш" имеет четыре небольших российских реактора ВВЭР 440 общей мощностью около 2000 мегаватт. Она производит примерно половину электроэнергии в Венгрии, а атомное топливо получает из России.

Согласно соглашению, подписанному в 2014 году с Россией, Венгрия преследует цель расширить станцию "Пакш" двумя реакторами ВВЭР российского производства мощностью 1,2 гигаватта каждый.

В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало Росатому разрешение на строительство V и VI энергоблоков АЭС Пакш.

В конце января 2023 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер РФ Александр Новак обсудили статус проекта АЭС "Пакш-2" и "договорились ускорить инвестиции везде, где это возможно".

Сейчас на единственной в Венгрии АЭС Пакш, построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440 общей мощностью около 2 ГВт.

Война в Украине и позиция Венгрии:

После начала полномасштабного российского вторжения Украина призвала 27 стран ЕС включить российскую государственную атомную энергетическую компанию "Росатом" в санкционный список. Венгрия всячески блокировала такие намерения.

Венгрия, являющаяся членом ЕС, неоднократно критиковала санкции ЕС в отношении России, заявляя, что они не смогли существенно ослабить Россию, однако могут уничтожить европейскую экономику.

Орбан неоднократно отказывался ввести санкции против РФ, а также саботировал помощь Украине.

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал Киев начать переговоры о мире с Москвой.

В то же время Венгрия по состоянию на 25 ноября заморозила российские активы на сумму почти 350 миллиардов форинтов, то есть 870 млн евро.

По состоянию на 20 января 2023 года Венгрия заблокировала 500 миллионов евро военной поддержки ЕС Украине.

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