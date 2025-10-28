Аварийно-восстановительные работы продолжаются в регионах, где повреждена сеть.

Часть Черниговской и Донецкой областей осталась без света в результате российских ударов по энергетическим объектам, сообщают в Министерстве энергетики Украины.

"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Черниговской и Донецкой областей. Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителей", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в "Укрэнерго", аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где есть поврежденные сети.

Кроме того, отмечается, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленной последствиями предыдущих российских обстрелов - в нескольких регионах Украины сегодня с 08:00 до 22:00 будут поочередно отключать свет. Отключения будут применяться объемом от 1 до 2 очередей.

В тех же регионах, где действуют графики почасовых отключений, в период с 07:00 до 22:00 применяются также графики ограничения мощности для промышленных потребителей, то есть промышленность должна экономить электричество в течение почти всего дня.

В "Укрэнерго" добавили, что из-за неблагоприятных погодных условий, по состоянию на утро оставались обесточенными 30 населенных пунктов в Днепропетровской области. Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются. Питание обесточенных потребителей ожидается до конца текущих суток.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное энергоснабжение для всех потребителей", - отмечают диспетчеры энергосистемы.

Ситуация со светом в Украине - последние новости

Россия осенью активизировала атаки на энергосистему Украины. Из-за этого 22 октября в отдельных регионах были введены графики почасовых отключений. Еще раньше, из-за российских атак на энергетику графики ввели на Черниговщине.

По словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, враг стремится довести энергосистему Украины до непригодного состояния.

